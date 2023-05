Benavente recebeu encontro nacional de Renault 4L

No dia 27 de Maio a freguesia de Benavente acolheu o 28º encontro nacional de viaturas Renault 4L (R4L), tendo estado presentes meia centena de automóveis. Cada automóvel levou um bem essencial para doar à Cáritas. O encontro nacional, promovido pela Bastos & Silva e o 4 Clube Portugal, juntou a comitiva junto da Bastos & Silva e os carros estiveram depois estacionados toda a manhã no parque 25 de Abril. A caravana seguiu em comitiva pela lezíria ribatejana passando pelo campo de voo de Benavente, parque de lazer da Asseiceira e o jantar aconteceu no auditório de Nossa Senhora da Paz em Benavente. No domingo a comitiva seguiu para Samora Correia onde os condutores assistiram ao Samora Equestre.