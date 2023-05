Misericórdia de Santarém celebrou 523 anos com inauguração e vigília

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém assinalou 523 anos de vida no dia 30 de Maio com a inauguração do Pátio de Leitura da Igreja da Misericórdia e uma vigília em honra de Nossa Senhora da Visitação.

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém assinalou 523 anos de vida no dia 30 de Maio com a inauguração do Pátio de Leitura da Igreja da Misericórdia, uma vigília em honra de Nossa Senhora da Visitação, com a integração de pinturas de João Maria Ferreira e a reabertura dos núcleos de arte sacra. A vigília, inserida na preparação da Jornada Mundial da Juventude foi presidida pelo bispo de Santarém D. Manuel Traquina.

O provedor da Misericórdia de Santarém, Hermínio Martinho expressou a sua satisfação pela renovação daquele espaço, agradeceu às várias entidades e empresas que contribuíram para essa requalificação e aos leitores e coro que participaram na vigília em honra de Nossa Senhora da Visitação. Deixou ainda um agradecimento especial ao pintor João Maria Ferreira pelo trabalho artístico realizado.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, enalteceu a obra feita e informou que a Câmara de Santarém, a Diocese de Santarém e a Santa Casa estão a trabalhar para firmar brevemente um protocolo para que várias igrejas, como a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja da Graça, entre outras, que precisam de intervenção na sua fachada, contem com apoio financeiro directo da Câmara, de forma a que essas obras possam concretizar-se. O autarca lembrou ainda que está prestes a cumprir um ano que foi assinado o protocolo entre a Diocese, a Santa Casa e a Câmara de Santarém que permite que os monumentos da cidade estejam abertos todos os dias.