SMAS de Vila Franca de Xira têm uma nova mascote

Conferência de imprensa realizou-se no Reservatório do Casal da Serra, na Póvoa de Santa Iria.

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira deram a conhecer a mascote do Clube do Ciclo dos SMAS no dia em que se assinala o Dia Mundial da Criança, 1 de Junho. A conferência de imprensa realizou-se no Reservatório do Casal da Serra, na Póvoa de Santa Iria, e contou com os discursos do presidente dos SMAS, Vitor Moreira, e do vogal do Conselho de Administração, Rui Carneiro.

O Clube do Ciclo promove palestras, workshops, visitas guiadas às instalações dos SMAS e campanhas de sensibilização nas escolas e comunidade em geral, com os objectivos de demonstrar a qualidade da água fornecida pela empresa e incentivar a população a adotar práticas sustentáveis no consumo e uso da água.