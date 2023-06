Dia Mundial da Criança festejado no complexo aquático de Santarém

Certa de um milhar de alunos do pré-escolar e do 1º ciclo das escolas do cponcelho de Santarém festejaram o Dia Mundial da Criança, a 1 de Junho, no complexo aquático municipal de Santarém.

Certa de um milhar de alunos do pré-escolar e do 1º ciclo das escolas do cponcelho de Santarém festejaram o Dia Mundial da Criança, a 1 de Junho, no complexo aquático municipal de Santarém. Um dia diferente para os mais novos, com muita animação, música, dança e banhos.

Num dia de sol aberto, algumas farmácias do concelho ofereceram protectores solares para aplicar nas crianças ao longo do dia. Não faltaram também garrafas de água e fruta fornecidas por empresas locais, bem como um almoço/piquenique. A iniciativa do município contou com o apoio de 50 voluntários, alunos dos cursos profissionais de Desporto da Escola Sá da Bandeira, da Escola Profissional do Vale do Tejo e da Escola Técnica e Profissional e do Ribatejo.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, fez as honras da casa e referiu que “é fundamental assinalarmos este dia para relembrar os direitos das crianças e garantir que são cumpridos todos os dias. No Dia Mundial da Criança, elas são o centro de todas as atenções e nós queremos oferecer-lhes um dia inesquecível”.

FOTOS – CM Santarém