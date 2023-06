Feira Nacional de Agricultura inaugurada pelo Presidente e sem governantes

A Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo foi inaugurada na manhã deste sábado, 3 de Junho, em Santarém pelo Presidente da República e sem a presença de membros do Governo, que não tiveram convite da organização, liderada pela CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal.



Uma situação que foi desvalorizada por Marcelo Rebelo de Sousa, que considerou importante que os responsáveis políticos marquem presença no certame, sejam ou não convidados.



A inauguração foi um longo desfile de beijinhos, abraços e muitas selfies com visitantes, expositores e políticos da região, com paragens para provar petiscos e bebidas, como é habitual sempre que o Chefe de Estado visita a feira, que está no Centro Nacional de Exposições até 11 de Junho.