Feira de Época em Torres Novas é uma das melhores da Península Ibérica

A Feira de Época de Torres Novas tem recebido a visita de centenas de pessoas para desvendarem alguns dos segredos do concelho durante a época medieval. O certame, que é considerado um dos melhores da Península Ibérica no que diz respeito a recriações históricas, está a realizar-se desde 1 de Junho e termina neste domingo.

Alguns exemplos de espaços são o Lugar do Petiz e o Jardim dos Bonecos, dedicados aos mais novos, o Postigo da Traição, a Praça dos Mercadores, o Acampamento Militar e a Vida Quotidiana, onde o visitante poderá encontrar e conviver com a modéstia do povo medieval nos seus ofícios e lavouras do dia-a-dia.