Tomar tem um novo centro interpretativo que retrata a história do concelho

O Centro Interpretativo Tomar Templário abriu portas à comunidade e aos turistas na segunda-feira, 5 de Junho, no Complexo Cultural da Levada. Anabela Freitas, presidente da câmara municipal, marcou presença na iniciativa e mostrou estar satisfeita com o resultado do projecto, tendo em conta que o principal objectivo é retratar um concelho que tem marca templária. O espaço representa a história de Tomar, o património e as tradições. Pretende ser um ponto de chegada para os turistas conhecerem o passado industrial, arquitectónico e patrimonial do concelho, através de um percurso expositivo organizado de modo cronológico, tendo início na pré-história, passando pelos períodos romanos, medievais, modernos e futuros. Além dos dispositivos interactivos também é possível tocar em algumas peças expostas.

O Centro resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar, que teve o desafio de fazer o programa funcional para todo o espaço. A requalificação do complexo surge de uma candidatura ao Turismo de Portugal, elaborada pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que abrange três municípios que têm património templário e que criam a Rota Templária Nacional: Ferreira do Zêzere, Vila Nova da Barquinha e Tomar. A candidatura foi valorizada e aceite pelo seu rigor científico e histórico. O espaço é multifuncional, uma vez que está preparado para receber outro tipo de espectáculos.

Anabela Freitas destacou, durante o seu discurso para uma assistência composta por várias dezenas de pessoas, que o centro interpretativo é um espaço inclusivo, que está preparado para qualquer visitante com necessidades especiais. “Temos a obrigação de fazer investimento público inclusivo”, afirmou a presidente.