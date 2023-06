Feira de Artesanato de Benavente foi um sucesso

Iniciativa organizada pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Benavente reuniu artesãos e crianças no Parque 25 de Abril.

Balanço positivo para a 10ª Feira de Artesanato de Benavente que decorreu dia 3 de Junho, no Parque 25 de Abril. A iniciativa foi organizada pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Benavente e contou com a colaboração do Agrupamento de Escolas e apoio da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Benavente.

Cerca de 60 Artesãos estiveram presentes com os seus artigos e os alunos do agrupamento escolar expuseram os seus trabalhos ao público. As crianças divertiram-se nos insufláveis, jogos tradicionais, pinturas faciais e actividades desportivas.

FOTOS DR