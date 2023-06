Hoje actuam os grupos de dança do concelho e Quim Barreiros.

O primeiro dia das Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango em Salvaterra de Magos ficou marcado pelo mau-tempo, mas houve quem resistisse. O programa de hoje inclui uma vacada para crianças, às 16h00, festa da espuma e jogos tradicionais no Palco Arraial, às 17h00, e entrada e largada de toiros, às 18h00.

Às 20h45, no Palco Arraial, actua o grupo de dança do concelho AJ Dance Crew e às 21h30 o grupo de dança Andrade Dance Academy, de Benavente. Os RockToNight sobem ao Palco Praça às 22h00 e às 23h00 toca Quim Barreiros. O DJ Ildefonso vai animar a festa às 00h00.