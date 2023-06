Cartaxo é uma referência no ciclismo nacional

Marco Chagas, Vítor Milheiro e Pedro Afoito têm algo em comum: a paixão pela bicicleta. Os três estiveram à conversa numa mesa-redonda no âmbito de uma exposição que está disponível no Museu Rural e do Vinho no Cartaxo. Presidente da câmara exultou conquistas de várias modalidades desportivas no concelho.

O ex-ciclista Marco Chagas juntou-se a Vítor Milheiro e Pedro Afoito numa mesa-redonda sobre "A Bicicleta: Trabalho, Desporto e Lazer", tema da exposição patente no Museu Rural e do Vinho do Cartaxo. O Auditório da Quinta das Pratas, no Cartaxo, recebeu amantes do ciclismo e os autarcas do executivo municipal, incluindo o presidente João Heitor, para uma conversa animada sobre a paixão que os une: o ciclismo.

Marco Chagas, o português que mais vezes venceu a Volta a Portugal, é natural de Pontével, no concelho do Cartaxo, e afirma que tenta ser o “porta-voz” dos corredores do concelho que já partiram e que escreveram as páginas do ciclismo nacional, nomes como Alfredo Trindade, José Maria Nicolau e Francisco Valada. O campeão explica que “a História tem o seu peso, mas vai-se perdendo e todos temos responsabilidade nisso”, referindo-se sobretudo ao facto de ter doado o seu espólio há duas décadas à Junta de Freguesia de Pontével e até hoje ainda não ter saído do papel o prometido museu.

