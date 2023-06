Azambuja recebeu Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo

A vila de Azambuja recebeu na quinta-feira, 8 de junho, a visita da imagem de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo. O evento integrado na IX edição do Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo voltou a marcar e a evidenciar a profunda devoção que a comunidade ribeirinha do concelho de Azambuja dedica à figura da Virgem Maria, associada ao Tejo e à vida dos pescadores locais.