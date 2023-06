Mais de 100 participantes rumaram até ao Cartaxo para 3ª edição do Challenge AIP

A 3ª edição do Challenge da AIP realizou-se no sábado, dia 3 de junho, e decorreu em vários cenários do concelho do Cartaxo, reunindo mais de uma centena de participantes em representação de empresas e entidades, oriundas de diversas regiões e sectores de atividade. Ambiente fantástico, com boa disposição e muita prática desportiva, espírito de equipa, capacidade de liderança, estratégia e gestão do tempo, atitude competitiva, network e ajuda mútua entre as equipas, foram, e são, a fórmula certa para o êxito desta iniciativa.



O programa do Challenge III abrangeu as habituais “Olimpíadas AIP” (lançamento do peso; corrida 100m; corrida de estafeta 4x100m e corrida meio-fundo 800m) realizadas no Estádio Municipal do Cartaxo e que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, e da vereadora do desporto, Maria João Oliveira. O aquecimento e os exercícios pós-provas foram supervisionados pelo embaixador do Challenge AIP, Paulo Guerra, prestigiado atleta nacional de corta-mato, vencedor de várias medalhas de ouro, prata e bronze, em campeonatos da Europa e do Mundo, e ainda da Medalha Olímpica Nobre Guedes (1999).



A parte da manhã terminou com o tradicional “peddy papper”, que se desenrolou no centro da cidade e levou os concorrentes a descobrir curiosidades e marcos históricos; Após o almoço no Só Rio, em Valada, deu-se início às atividades aventura conjugadas com provas náuticas, que aconteceram neste parque dotado de uma paisagem natural idílica à beira Tejo. Destaque para a superação de desafios como o “jump away”, escalada de obstáculos, e o arborismo. Entre as atividades náuticas, que tiveram como palco o rio Tejo, salientamos as provas "todos remam (“stand up paddle”), corrida de obstáculos (canoa) e a prova rainha “run & paddle”. Ao longo da tarde – na prova de orientação – as equipas tiveram ainda de descobrir vários pontos de picagem escondidos no Parque Só Rio.



Cerca de 20 monitores da empresa My Camp / Só Rio, orientaram as equipas e garantiram a boa realização de todas as provas, bem como a empresa de catering, O Churrasco D`David, que serviu e preparou as refeições. Durante o jantar foi realizada a entrega de prémios que contou com a presença do vice-presidente do município do Cartaxo, Pedro Reis, e os presidentes da Lisgarante e Garval, Marco Neves, e da ENSE, Alexandre Fernandes. A equipa da ENSE – Entidade Nacional para o Sector Energético foi a vencedora do Challenge AIP pela segunda vez consecutiva. Dividiu o pódio com a Câmara do Cartaxo, cujas equipas arrecadaram o segundo e terceiro lugares.



A AIP conquistou o prémio “Fair Play”, atribuído através de votação de todos os participantes, e ainda o prémio equipa “mais idosa”. Da região ribatejana marcaram presença as empresas: Impressivsolutions; Vale do Tejo, Zona Paradoxal, Garval e Câmara Municipal do Cartaxo.