Antigos vendedores vão voltar ao renovado mercado de Santarém com expectativas moderadas

Esperar para ver. Este é o fio condutor das opiniões de diversos vendedores do mercado municipal de Santarém que receberam a garantia do município de que podem continuar com o seu negócio de décadas nas renovadas instalações. Todos querem agarrar essa oportunidade e ver como vai a cidade responder ao investimento feito no emblemático espaço, cujas obras estão quase concluídas.