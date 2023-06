Festas da Cidade animam fim-de-semana no Cartaxo

Até domingo, 25 de Junho, as Festas da Cidade do Cartaxo vão ter folclore, gastronomia regional, concertos, Dj, largadas e uma corrida de toiros.

A cidade do Cartaxo tem pela frente quatro dias de animação. A inauguração das Festas da Cidade realizou-se a 22 de Junho, com a presença do presidente da câmara, João Heitor, do presidente da União de Freguesias Cartaxo e Vale da Pinta, João Oliveira, e o restante executivo municipal. Os alunos da acordeonista Andreia Sofia colocaram o Cartaxo a dançar com uma actuação bem animada. O espaço envolvente à Praça de Toiros vai ser a montra da cidade até domingo, 25 de Junho.

Folclore, gastronomia regional, concertos, Dj, largadas e uma corrida de toiros, não esquecendo o artesanato e os festejos solenes e religiosos para honrar o padroeiro São João Baptista, são os destaques do certame. Na sexta-feira a Marcha da Lapa, pertencente ao concelho do Cartaxo, e a Marcha de Almeirim sobem a palco às 21h00 e os The Town Bar, uma banda de Pontével, actuam às 23h00. A música continua com o Dj Tolan e o Dj Ruka no Espaço Discoteca, no Ateneu Artístico Cartaxense, até às quatro da manhã.