Coruche debateu sobre como é ser nómada digital

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo promoveu com o Turismo de Portugal uma sessão de divulgação e capacitação sobre nómadas digitais. O Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, recebeu casos de sucesso na atracção e acolhimento de nómadas digitais, assim como a apresentação daquelas que são as expectativas, desafios e oportunidades do Alentejo e Ribatejo enquanto destinos de acolhimento a nómadas digitais. O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, o presidente da ERT Alentejo/Ribatejo, Vítor Silva, e Turismo de Portugal, Tiago Mendonça, abriram a sessão. Sónia Sanfona, presidente do município de Alpiarça, foi uma das oradoras.