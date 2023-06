Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior inaugurou ampliação do lar

A Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior inaugurou as ampliações da ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas Dr. Calado da Maia (primeira fase) e da Creche da Chainça, gerida pela Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior. A inauguração realizou-se no sábado, 24 de Junho, pela provedora Maria José Figueiredo, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pernes, Maia Frazão, o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, e o director da Segurança Social de Santarém, Renato Bento. A Universidade Sénior de Rio Maior animou o dia e as comemorações.