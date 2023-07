Emoção na homenagem ao campino em VFX

A homenagem ao campino é o ponto mais simbólico da festa do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira que este ano celebra o seu 91º aniversário e que decorre até ao final do dia de domingo, 2 de Julho. Eis algumas das imagens da tarde de sábado, da homenagem ao campino Lúcio Isidro dos Santos, de 83 anos, que dedicou 67 anos da sua vida à arte de lidar com o gado bravo e também do popular desfile das tertúlias e cavaleiros pelas ruas da cidade.