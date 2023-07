Milhares de crianças participam no Cortejo dos Rapazes da Festa dos Tabuleiros

O Cortejo dos Rapazes da Festa dos Tabuleiros, onde as crianças são as protagonistas, decorreu na manhã deste domingo, 2 de Julho, pelas ruas da cidade. Mais de 1.500 crianças participaram no percurso que teve início na Mata dos Sete Montes e percorreram a Avenida Dr. Cândido Madureira, rua Everard, rua Serpa Pinto, Praça da República e rua Infantaria 15.

Na Praça da República as crianças gritavam “viva a Festa”, descansaram e receberam a bênção do padre Rui Tereso. Depois das três badaladas, levantaram os tabuleiros e continuaram o percurso até à Mata dos Sete Montes.

Milhares de pessoas e familiares assistiram ao cortejo enchendo as ruas da cidade. A Festa dos Tabuleiros decorre até 10 de Julho com muita música e o Grande Cortejo no próximo domingo, 9 de Julho.