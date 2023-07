Sete jovens desfilaram na final do concurso Rainha das Vindimas de Azambuja

Daniela Ferreira, de Aveiras de Cima, foi a grande vencedora e vai representar Azambuja no Concurso Rainha das Vindimas de Portugal

Sete candidatas lutaram pelo título de Rainha das Vindimas do concelho de Azambuja 2023, na noite de sábado 1 de Julho. A vencedora foi Daniela Ferreira, de 23 anos, em representação da freguesia de Aveiras de Cima. A jovem vai representar o concelho no Concurso Rainha das Vindimas de Portugal.

Foram eleitas também como primeira-dama Miriam Batista, de Vale do Paraíso, e Madalena Silva, de Vila Nova da Rainha, que foi segunda dama e prémio fotogenia. O prémio simpatia foi para Daniela Pereira de Azambuja. Durante o mês de Junho as participantes tiveram oportunidade de conhecer melhor o concelho, explorando os usos e costumes, a gastronomia, o património e a oferta turística existente, com destaque para a produção vitivinícola.

Em representação da freguesia de Alcoentre concorreu Ana Carolina Martins, de 17 anos; da freguesia de Aveiras de Baixo, Maria Canilho Pita, de 19 anos; de Azambuja, Daniela Pereira, de 25 anos; Matilde Martins, de 16 anos, pela União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa; Miriam Batista, de 18 anos, por Vale do Paraíso; e Madalena Silva, de 16 anos, por Vila Nova da Rainha.

A iniciativa é da Câmara de Azambuja em colaboração com as juntas de freguesia e realizou-se na Praça de Toiros Dr. Ortigão Costa.