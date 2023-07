Cães alegram dia dos utentes da ARIPSI

No âmbito do projecto “Dá-me a tua pata, dou-te a minha mão”, do município de Vila Franca de Xira, os cães do Centro de Recolha Oficial estiveram em contacto com os idosos da Associação de Reformados e Idosos da Póvoa de Santa Iria. Uma manhã diferente que fez sorrir os utentes que acarinharam os animais de companhia. O projecto procura a promoção do bem-estar, autonomia e inclusão social de pessoas com deficiência ou daqueles que residem em lares ou em isolamento extremo.

