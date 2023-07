Amantes da 4L fazem centenas de quilómetros para encontro na Chamusca

O sétimo encontro Renault 4 superou todas as expectativas da união das freguesias Chamusca e Pinheiro Grande. Mais de meia centena de 4L, vindas de todo o país, rumaram à Chamusca para um dia de convívio, passeio e solidariedade para com Anita, uma menina de 11 anos cheia de vida que sofre com paralisia cerebral. Ao almoço foi revelada a presença de Ricardo Lopes, administrador-delegado da Renault em Portugal, entre os participantes. O MIRANTE acompanhou a rota pelas paisagens e património ribatejano no sábado, 15 de Julho.