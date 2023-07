Vitória de Santarém encerrou época em ambiente de festa

Clube atribuiu os prémios “Vitória de Ouro” que distinguem os elementos do clube que mais se evidenciaram nas mais diversas áreas.

O Vitória Clube de Santarém encerrou a época com uma grande e muito participada festa no parque de lazer da Póvoa da Isenta em que distinguiu múltiplos atletas e treinadores das suas equipas de futsal e ainda um xadrezista. Os prémios “Vitória de Ouro” galardoam os elementos do clube que mais se evidenciaram nas mais diversas áreas não só na presente temporada, como também ao longo das últimas décadas.

Outro ponto alto foi o da entrega das taças e medalhas referentes às conquistas dos campeonatos distritais de juvenis e juniores masculinos de futsal. escalão este que garantiu o apuramento para o campeonato nacional da próxima época. Prestou-se ainda homenagem aos sete atletas do clube que mereceram a convocatória, no último ano, para as diversas selecções nacionais da modalidade.

O Vitória de Santarém está já a preparar a próxima época desportiva e todos os interessados em praticar desporto no clube podem contactar o número telefónico 926 633 938 ou o email vitoriacs@gmail.com.

FOTOS – Vitória de Santarém