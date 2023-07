Estágio internacional de judo levou duas centenas de atletas a Tomar

O XVII Estágio Internacional de judo para juvenis, cadetes, juniores e seniores, organizado pela Associação de Judo do Distrito de Santarém, decorreu de 17 a 20 de Julho, no Pavilhão Municipal de Tomar. Flávio Canto, vencedor de várias medalhas, foi o treinador convidado dos 230 participantes oriundos de países como Portugal, Espanha, França e Suíça. O director técnico da Associação de Judo do Distrito de Santarém, Filipe Lopes, refere a importância da prática de judo pelos valores que transmite como a partilha, inclusão, disciplina e a dinamização dos jovens.