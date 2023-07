Festas de Fazendas de Almeirim já começaram

As Festas em honra de S.José, em Fazendas de Almeirim, mostraram grande adesão no primeiro dia, 21 de Julho. A organização é da Coffal -Associação Recreativo e Cultural Fazendense, constituída por várias associações da terra, com o apoio da junta de freguesia e Câmara de Almeirim. As festas situam-se junto ao Centro Cultural das Fazendas de Almeirim.

As tasquinhas voltam a abrir às 19h00 deste sábado, 22 de Julho, e o rancho folclórico Os Camponeses da Raposa é a primeira actuação da noite, às 21h00. Às 22h00 há um baile com Nelson P. que antecede o conhecido grupo Sons do Minho. Pelas 00h30 é lançado o fogo de artifício e às 01h30 retoma a música com o Dj Cramalheira, que se prolonga até às 03h00.

Domingo e último dia dos festejos, 23 de Julho, decorre a Eucaristia seguida de Procissão em honra de São José, presidida pelo pároco Bruno Filipe, às 17h30. As tasquinhas abrem à mesma hora, 19h00, e o Rancho Infantil de Fazendas de Almeirim sobe a palco às 21h00. Uma hora depois há baile e Nelo Ferreira e as suas bailarinas animam a noite às 23h00. A edicção 2023 das Festas em honra de S. José termina às 00h30 deste domingo, com o encerramento do recinto.