Águas do Ribatejo assinalou Dia Nacional da Conservação da Natureza

Empresa intermunicipal promoveu acções de sensibilização para o uso eficiente da água e para as práticas amigas do ambiente na recolha e tratamento das águas residuais.

A Águas do Ribatejo (AR) assinalou o Dia Nacional da Conservação da Natureza, que se celebra a 28 de Julho, com acções de sensibilização “para o uso eficiente da água e para as práticas amigas do ambiente na recolha e tratamento das águas residuais”.

Em comunicado, a empresa intermunicipal, com sede em Salvaterra de Magos, afirma que as crianças e jovens envolvidos “aplicam o conhecimento adquirido nas acções de educação e sensibilização e plantam árvores que serão regadas com água reutilizada”, iniciativas que contam com a participação de “jovens vindos de todo o mundo para a Jornada Mundial de Juventude”, que estão a ser acolhidos nos sete municípios que integram a AR.

“Em tempo de Verão e com temperaturas elevadas reforçamos o apelo para que evite regar e, se for imprescindível, regue nas horas de menor calor, bem cedo ou após o pôr do sol. Não lave pátios, passeios e ruas com água da rede pública. Evite encher piscinas com a água tratada para consumo humano”, apela.

FOTOS – Águas do Ribatejo