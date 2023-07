Mais de meia centena de jovens trabalham nas férias por um Sardoal mais verde

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, e a secretária de Estado da Protecção Civil, Patricia Gaspar, visitaram o município do Sardoal para conhecerem os projectos realizados no âmbito do programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas. O programa é promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e as Comissões distritais e municipais de protecção civil.

Esta é a sexta edição do programa “Por um Sardoal Verde”, que decorre até 22 de Setembro e envolve a participação de mais de meia centena de jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos. O objectivo é promover a sensibilização e valorização do ambiente, a prevenção contra incêndios florestais e outras catástrofes ambientais, bem como o aumento do conhecimento geral sobre a natureza e espaços verdes existentes no concelho do Sardoal. Miguel Borges, presidente do município, acompanhou toda a visita.

