Cinquentões de Vila Chã de Ourique unidos para mais uma grande festa

Os Cinquentões 2023 de Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, organizam a Festa em Honra do Senhor Jesus dos Aflitos. O programa foi inaugurado na tarde de sexta-feira, 28 de Julho, com um desfile.

A Festa em Honra do Senhor Jesus dos Aflitos 2023, em Vila Chã de Ourique, foi inaugurada ao final da tarde de sexta-feira, 28 de Julho, com um desfile desde o Largo do Gil ao recinto de festas. O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, juntou-se ao desfile acompanhado do seu executivo e do presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique, Vasco Casimiro. A festa é organizada pelos Cinquentões e decorre até segunda-feira. Na noite deste sábado, 29 de Julho, vão passar pelo palco os HMB, às 23h00.