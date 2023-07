Jornada Mundial da Juventude já mexe com Santarém

A Praça Sá da Bandeira, em Santarém, transformou-se ao final da tarde de segunda-feira numa animada pista de dança para muitos jovens que estão a participar na Jornada Mundial da Juventude, que tem epicentro em Lisboa. Ao som de ritmos bem conhecidos, entre eles êxitos populares como “Apita o Comboio” ou “Toda a Noite”, os peregrinos e voluntários de diversas nacionalidades exteriorizaram a sua alegria por fazerem parte de um dos maiores eventos organizados pela Igreja Católica e que pela primeira vez decorre em Portugal.

A recepção contou com a presença de autarcas da Câmara de Santarém e do bispo da Diocese de Santarém, D. José Traquina. No dia 2 de Agosto, pelas 20h00, a Praça de Touros Celestino Graça recebe um evento de fado e folclore em que serão também desafiados os peregrinos alojados em Santarém e jovens escalabitanos a partilharem os seus dotes artísticos.