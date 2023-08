Demolida a última barraca do Flecheiro em Tomar

A última barraca do Flecheiro, na entrada principal de Tomar, foi demolida nesta terça-feira, 1 de Agosto. As obras para a requalificação do espaço já começaram.

A demolição das últimas barracas na zona do Flecheiro, em Tomar, decorreu esta terça-feira, 1 de Agosto. O processo de demolição demorou cerca de 20 minutos e contou com a presença do vice-presidente da autarquia, Hugo Cristóvão, do presidente da União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, Augusto Barros, e de outras entidades. As obras para a requalificação do espaço ribeirinho já começaram e prevêem um investimento superior a dois milhões de euros

Recorde-se que durante cinco décadas cerca de 60 agregados familiares, que correspondem a 250 pessoas, viveram em barracas na entrada principal da cidade de Tomar. As primeiras demolições de barracas aconteceram em 2014.