Primeira Gala Solidária Personal20 apoiou cinco instituições de Santarém

A Primeira Gala Solidária Personal20 Santarém, realizada a noite de 29 de Julho, no Convento de São Francisco, serviu para apoiar cinco importantes entidades da cidade, nomeadamente a APPACDM- A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental; a Ajuda de Mãe; a Fundação Luiza Andaluz, Bombeiros Sapadores de Santarém e os Bombeiros Voluntários de Santarém. A Personal20, cadeia portuguesa de ElectroFitness, abriu em Santarém, na Avenida Bernardo Santareno, há um ano e disponibiliza, um método exclusivo, seguro e eficaz de treino na área de fitness, que combina o electro fitness e o personal training. O conceito está orientado, essencialmente, “para a perda de peso, remodelação corporal, redução da gordura, tratamento da celulite, alívio das dores nas costas e ganho de massa muscular”.