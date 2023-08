Torres Novas com o projecto Ciência Viva nos Moinhos da Pena

A iniciativa da Ciência Viva no Verão decorreu nos Moinhos da Pena e da Charruada no passado domingo, 6 de Agosto, para promover o património natural e cultural dos moinhos. “As pessoas só preservam o que conhecem”, afirmaram as guias da iniciativa Adriana Batista, geóloga, e Patrícia Silva, bióloga. O projecto foi organizado pelo município de Torres Novas e o Centro de Ciência Viva de Alviela e contou com a presença de 11 participantes da zona centro do país.

Os Moinhos da Pena são um dos maiores complexos de Portugal composto por 12 moinhos nas freguesias de Chancelaria e Assentis, no concelho de Torres Novas, e marcaram o fim do percurso de cerca de cinco quilómetros pelo Abrigo da Pena d’Água e a Capela do Senhor da Serra durante quatro horas.

Reportagem desenvolvida numa próxima edição impressa de O MIRANTE.