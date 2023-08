Verbenas de Verão no Pinheiro Grande até fim de Agosto

Todas as sextas-feiras, sábados e domingos, de 28 de Julho a 27 de Agosto, a aldeia do Pinheiro Grande está em festa com as tradicionais Verbenas de Verão. Apresentada como “uma festa com alma e identidade”, a iniciativa reúne um conjunto de actividades como exposições de artesanato, espectáculos musicais, largadas conversas, jogos tradicionais, actividades para crianças, e gastronomia.

Este sábado vai haver baile com o duo Cláudio e Rita, um desfile de Chita e uma largada de vacas, pelas 23h59.