Restaurante A Gralha assinalou 50 anos no dia 12 de Agosto

Já distinguido várias vezes como PME Lider, o Restaurante A Gralha, em termos visuais, é uma réplica de parte da galeria das Grutas de Santo António, onde se destaca a variedade de pratos confeccionados no momento, a utilização de produtos típicos da região e a modernidade do espaço. Os pratos mais solicitados são o Cabrito Assado no Forno; o Bacalhau à Gralha; o Naco na Pedra; O Bife de Touro à Portuguesa, cuja receita foi recentemente apresentada no programa televisivo da RTP1, Praça da Alegria.