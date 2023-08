Homenagem às famílias de Minde que acolheram refugiados da 2ª Guerra Mundial

Inauguração do Jardim do Alto do Pina e do Largo Justino Guedes, em Minde, decorreu esta segunda-feira dia 14 de Agosto. A cerimónia de inauguração contou com uma homenagem às famílias de Minde que acolheram refugiados austríacos da 2º Guerra Mundial.

No âmbito das comemorações do 60º aniversário da elevação de Minde à categoria de vila, o executivo da Câmara Municipal de Alcanena esteve presente na cerimónia de inauguração do Jardim do Alto do Pina, onde decorreu a homenagem às famílias de acolhimento dos refugiados austríacos, e do Largo Justino Guedes.

Fátima Ramalho, presidente da Junta de Freguesia de Minde deixou algumas palavras de gratidão e apreço às famílias de acolhimento e destacou que os refugiados austríacos, mesmo depois de retornados à sua terra natal, sempre demonstraram um enorme gosto por Minde e que a homenagem tem todo o sentido de ser realizada naquele local, uma vez que era um dos espaços onde as crianças, na altura, brincavam.

O presidente da câmara de Alcanena, Rui Anastácio, falou sobre a reabilitação do jardim e do desafio de tornar a vila de Minde mais atractiva.

Maria Olívia Raposo, de 95 anos, é natural e residente da freguesia de Minde e é filha de um dos casais que acolheu uma jovem austríaca com quem ainda mantém contacto, uma vez por mês, por chamada telefónica. Foi a única homenageada que falou aos presentes recordando os seis meses em que a jovem refugiada austríaca, na altura de nove anos, viveu consigo e com os seus pais. Maria Olívia Raposo afirmou que, apesar de assustados numa fase inicial, todas as crianças austríacas integraram-se rapidamente na comunidade e gostavam muito de Minde e foram felizes no tempo em que ali permaneceram.