Cortejo Histórico e Etnográfico de Coruche “O tempo das nossas memórias”

Milhares de pessoas assistiram a um dos momentos mais aguardados das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo.

Mais de mil participantes de todas as freguesias e associações do concelho de Coruche retrataram costumes, usos e tradições esta quinta-feira, 17 de Agosto, no desfile etnográfico.

O cortejo passou pelas ruas da vila e contou com a assistência de milhares de pessoas.

*Reportagem para ler numa edição impressa de O MIRANTE