Andar de barco à vela no rio Tejo em Constância

Passeio em navegação tradicional vai decorrer todas as quartas-feiras do mês de Agosto e de Setembro, a sair do cais do rio Tejo, em Constância. Sérgio Silva é o responsável pelo percurso em parceria com o Museu dos Rios e das Artes Marítimas.

Aprender a navegar à vela no Borda Rio, embarcação de Sérgio Silva, é a aposta do Museu dos Rios e das Artes Marítimas e do município de Constância para os meses de Agosto e Setembro. A actividade consiste num passeio, com cerca de 45 minutos, limitado a seis passageiros, onde se pode navegar ao longo do Rio Tejo e observar o património cultural e ambiental do município.

Sérgio Silva, de 52 anos, é o homem do leme. Natural da vila de Constância, onde residiu até aos 25 anos, altura em que se mudou para a Praia do Ribatejo. É assistente operacional responsável pelas embarcações do museu e pescador. Começou ainda em criança o contacto com o rio e com a vida marítima, tendo aprendido a remar aos sete anos, com o pai que era pescador. Recorda que as primeiras embarcações foram, justamente, barcos à vela, com o irmão.

Os passeios pelo rio iniciaram este ano como uma experiência, no entanto, houve uma boa adesão à iniciativa e todos os passeios esgotaram, estando todas as datas do mês de Agosto já preenchidas. Com os bons resultados do primeiro ano, Sérgio Silva admite que “se a câmara concordar” a iniciativa deve ter continuidade e haver mais passeios para o próximo ano.