Sardoal tem um novo parque para autocaravanas com mais segurança e conforto

Município do Sardoal investiu 42 mil euros para melhorar as condições de segurança, conforto e fiscalização dos autocaravanistas. A inauguração da Área de Serviço de Autocaravanas decorreu na passada sexta-feira.

O município de Sardoal inaugurou a nova Área de Serviço de Autocaravanas na sexta-feira, 18 de Agosto. O investimento é de cerca de 72 mil euros, dos quais cerca de 30 mil foram apoiados pelo Programa de Desenvolvimento Rural 2020. O núcleo, constituído por dois espaços, localiza-se no espaço adjacente ao antigo Externato Rainha Santa Isabel, na Avenida da Tapada da Torre, no lugar da Taberna Seca, com acesso directo pela Estrada Nacional 2.

O município pretendeu melhorar as condições de acolhimento aos turistas e visitantes, nas componentes de segurança, conforto e fiscalização. “Trata-se de uma intervenção com valia para a consolidação deste território e da comunidade, através da requalificação do espaço público e eliminação de barreiras físicas, para a funcionalização de equipamento colectivo para fins turísticos e ainda para a promoção da mobilidade sustentável visando melhorar as condições de visitação e usufruto do Sardoal”, afirma a autarquia.