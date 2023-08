Elogios e emoção marcaram a homenagem ao campino em Samora Correia

Homenagem ao campino “Palau” decorreu no sábado, 19 de Agosto, no Largo do Calvário, em Samora Correia. Antecedeu-a o tradicional desfile etnográfico pela principal avenida da cidade.

Paulo Vasco, mais conhecido por Palau, começou cedo a trabalhar com o gado tendo passado por várias casas da região, entre elas, a Casa Oliveira e a Casa Ribeiro Telles. Aos 55 anos, o campino natural de Benavente foi o escolhido para ser homenageado nas Festas em Honra de Nossa Senhora da Oliveira e de Nossa Senhora de Guadalupe, em Samora Correia, no sábado, 19 de Agosto.

Depois de ser lembrada a sua vida ligada à campinagem e de ouvir elogios deixados por alguns dos campinos com quem se cruzou, Palau recebeu, no alto da sua montada, os cumprimentos dos seus colegas de profissão e da família, no Largo do Calvário.

Antes da homenagem, que é tida como o momento mais solene das festas, campinos, cavaleiros, amazonas e ranchos folclóricos desfilaram pela principal avenida da cidade ao som da banda da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS).

A passagem do toiro pelas ruas e as largadas foram outros pontos de atracção, na tarde de sábado, atraindo centenas de pessoas à Avenida O Século e Largo do Calvário. As Festas em Honra de Nossa Senhora da Oliveira e de Nossa Senhora de Guadalupe decorrem até segunda-feira, 21 de Agosto.