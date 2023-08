Festas na Glória do Ribatejo com muita adesão

Cerimónia do hastear da bandeira das Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória marcou o início do certame, que decorre até 21 de Agosto.

A Glória do Ribatejo vive dias de muita alegria e boa-disposição com as Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória, que decorrem até 21 de Agosto. O MIRANTE acompanhou a noite dos últimos retoques, quinta-feira, 17 de Agosto, e a tradicional cerimónia do hastear da bandeira na tarde de sábado, 19 de Agosto.

Na fotogaleria mostramos-lhe ainda um pouco da exposição deste ano, subordinada ao tema “Nossa Senhora da Glória: a fé e devoção de um povo”, a visitar no Museu Etnográfico, nas traseiras do palco principal.