Jovens voluntários em acção pela preservação da Mata Nacional dos Sete Montes

Decorreu na manhã de hoje, quarta-feira, mais um dia de voluntariado no projecto "Vamos proteger a Mata Nacional dos Sete Montes" com o objectivo de integrar os jovens na protecção e preservação do meio ambiente. As actividades desenvolvidas abrangem a vigilância, limpeza dos percursos e parques de merendas, apoio na execução de materiais e dinamização das ações de educação e sensibilização ambiental promovidas pelo Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental (CISA).

Francisco Lourenço, 15 anos, Eloah Araújo, 15 anos, e Íris Brito, 17 anos, são os três voluntários da semana de 21 a 25 de Agosto que dedicam as suas manhãs à limpeza da mata de modo a contribuírem para o meio ambiente e para a imagem positiva da cidade durante as férias escolares.

A iniciativa conta com 23 jovens inscritos, entre os 14 e os 28 anos, distribuídos ao longo das semanas até 8 de Setembro. A adesão tem sido muito positiva com a participação de jovens colaborativos e que estão a dar uma grande ajuda, sublinha Cátia Pouseiro, engenheira do ambiente e responsável pelo CISA na Mata Nacional dos Sete Montes.

A coordenação do projeto é da responsabilidade do Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental (CISA) do Município de Tomar, enquadrado no programa de «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas» do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).