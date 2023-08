Câmara de Alpiarça e Quinta da Atela vão gerir Reserva Natural do Paul da Gouxa

Protocolo de cooperação foi assinado esta sexta-feira, 25 de Agosto, e contou com a presença do ministro do Ambiente.

A Câmara de Alpiarça e a Quinta da Atela assinaram, na tarde desta sexta-feira, 25 de Agosto, um protocolo de gestão do projecto para a Reserva Natural do Paul da Gouxa. 75% dos terrenos da Reserva Natural pertencem à Quinta da Atela e o restante ao município. A sessão contou com a presença do ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro, e onde a presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, e a proprietária da Quinta da Atela, Anabela Tereso, defenderam a importância deste projecto.