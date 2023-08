Desfile “Moto-Rural” juntou centenas de pessoas na aldeia da Pereira

As tradicionais festas rurais da Pereira, a mais pequena aldeia do concelho de Constância, decorreram este fim de semana de 25 a 27 de Agosto, mas foi para o último dia que ficou guardada a grande atracção das festividades. O desfile motorizado “Moto-rural” juntou cerca de duzentos participantes em carrinhas, motorizadas, moto-quatro e máquinas agrícolas.

Por volta das 9h30 da manhã começou a festa na sede da associação Quatro Cantos do Ciesne (4CC). Meia hora depois, os participantes do desfile começaram a aquecer os motores para partir num percurso pelas ruas da Pereira, Malpique, Aldeia de Santa Margarida, Portela e Vale de Mestre, voltando a terminar na sede da associação já depois da uma da tarde. A meio do desfile, no Parque Ambiental de Santa Margarida, as duas centenas de participantes pararam para um convívio, onde não faltou carne assada e bebidas refrescantes.