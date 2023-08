Inauguração dos balneários do Campo dos Carvalhos na Glória do Ribatejo

O Campo dos Carvalhos, casa do Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo, tem uns novos balneários que vão melhorar as condições dos atletas. A inauguração foi realizada pelo presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, e pelo presidente da União de Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho, João Batista de Oliveira, na presença do presidente da direcção do clube, João Oliveira. A alegria foi notória com as novas instalações e a tarde de sábado, 26 de Agosto, serviu ainda para juntar atletas, sócios e simpatizantes.