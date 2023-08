Riachos celebrou centenário da freguesia com a comunidade

Celebrações decorreram a 28 de Agosto, na Casa do Povo, com intervenções políticas, entrega das Medalhas de Mérito da freguesia e a atuação da fadista Teresa Tapadas e do Rancho Folclórico “Os Camponeses”.

As comemorações do centenário da freguesia de Riachos decorreram na passada segunda-feira, 28 de Agosto, na Casa do Povo. Há 100 anos a freguesia de Riachos desintegrou-se da freguesia de Santiago em Torres Novas e tornou-se a única vila do concelho. As comemorações tiveram como ponto alto a sessão solene com a entrega das medalhas de mérito da freguesia de Riachos onde foram homenageadas pessoas, instituições e empresas que marcaram a diferença e honraram o nome de Riachos.

A atuação do Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Riachos marcou a abertura das comemorações, assim como as atuações da fadista Teresa Tapadas. A sessão solene contou com a intervenções políticas e a atribuição de medalhas de mérito pelo Presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira; Presidente da Junta de Freguesia de Riachos, António Júlio Pereira Jorge, Presidente da Assembleia da Freguesia, David Garcia; e Presidente da Assembleia Municipal, José Trincão Marques.

As Medalhas de Mérito da Freguesia foram atribuídas: ao Moto Clube “Os Tesos do Ribatejo”, Padre Pedro Dionísio; Empresa Zolve; João Pedro Sousa Mendes; Rui Pedro Sousa Mendes; Miguel Nuno Oliveira; António Simões; António Jorge; José Ferreira; Ana Luz; Luís Filipe Sousa; Pedro José; e Manuel Carvalho Simões.