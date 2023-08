700 idosos reunidos em Benavente para o almoço convívio

Cerca de 700 pessoas estiveram reunidas esta quinta-feira, 31 de Agosto, no 26 º Encontro de Idosos, Reformados e Pensionistas do Município de Benavente.

O encontro anual decorreu na zona desportiva e de lazer dos Camarinhais (Parque de Actividades Escotistas). Os participantes estiveram em convívio ao ar livre, comeram sardinhas, ouviram música e dançaram.

A organização é da Câmara de Benavente em parceria com as Juntas de Freguesias e as Instituições Particulares de Solidariedade Social do Município.

*Reportagem para ler na próxima edição impressa de O MIRANTE