Artistas dão vida à “Praça das Cores”

Mercado do Levante está mais colorido com intervenção de artistas em muro legal.

O Mercado do Levante, na Póvoa de Santa Iria, conta agora com um muro legal onde artistas e grafitters podem deixar a sua marca. A parede na “Praça das Cores” foi inaugurada no sábado, dois de Setembro, no âmbito das Festas da Póvoa em Honra de Nossa Senhora da Piedade.