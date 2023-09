Cerimónia de abertura do ano lectivo em Ourém

Sessão decorreu a 6 de Setembro no Teatro Municipal de Ourém com homenagens a docentes aposentados e conferências sobre os desafios na educação para o ano lectivo 2023/2024.

A cerimónia de abertura oficial do ano lectivo 2023/2024 para os docentes decorreu ontem, 6 de Setembro, no Teatro Municipal de Ourém. A abertura da sessão contou com o discurso do Presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque; do Delegado Regional da Educação de Lisboa e Vale do tejo, Pedro Florêncio e da Directora do Centro de Formação “Os Templários”, Agripina Vieira.

Os docentes aposentados no ano lectivo anterior foram homenageados pelo presidente da câmara e pela vereadora da educação, Micaela Durão, pelo contributo que prestaram nos estabelecimentos de ensino do concelho. O programa incluiu ainda três conferências sobre os desafios e caminhos na educação: dinâmicas educativas – equidade e inclusão com o orador Pedro Cunha, Director Geral da Educação; um novo olhar para o novo ano escolar por Adelaide Franco, fundadora do Mindset Plus; e desafios para a prática dinamizada por Luís Tavares, da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

No evento foi também apresentada a edição do Festival de Setembro com o tema “Nós, migrantes” que decorre de 8 a 10, na Vila Medieval de Ourém. A cerimónia terminou com a atuação com os alunos da Arabesque – Academia de Dança.