Festival de Setembro regressa à Vila Medieval de Ourém

A sessão de abertura da quarta edição do Festival de Setembro decorreu hoje, 8 de Setembro, no auditório do Paço dos Condes em Ourém, com o seminário “Trajetórias da Emigração Portuguesa”. A sessão teve como objectivo abordar o panorama actual da emigração e interpelar e reflectir sobre as trocas culturais e representações identitárias construídas a partir das trajectórias migratórias.

A abertura do Festival de Setembro contou com a presença e discursos do Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Francisco André, e Cláudia Pereira, directora do Observatório da Emigração.

O Festival de Setembro decorre de 8 a 10 de Setembro na Vila Medieval de Ourém, sob o tema “Nós, migrantes” com muita multiculturalidade presente em música, workshops, seminários, representações e gastronomia.