Prémio Mário Rodrigues em Santarém juntou artistas plásticos da região

Ana da Silva, artista plástica e professora no Instituto Politécnico de Santarém, venceu a sexta edição do Encontro Internacional de Artistas Plásticos, na Incubadora das Artes, em Santarém.

No dia 9 de Setembro foi atribuído a Ana da Silva, artista plástica e professora no Instituto Politécnico de Santarém, o Prémio Mário Rodrigues na Incubadora das Artes na antiga Escola Básica Salvador, em Santarém. Ao contrário das anteriores edições do Encontro Internacional de Artistas Plásticos, esta contou somente com artistas da região. O Concurso Prémio Mário Rodrigues, criado em homenagem ao artista plástico escalabitano que faleceu em 2018, contou com a participação de Mateus Rodrigues, Vasco Rodrigues (filho), António Canavarro, Susana Branco, Sofia Branquinho, Santiago Rodrigues, José Manuel e Graça Padinha. Na iniciativa estiveram ainda presentes Cidália Rodrigues, viúva de Mário Rodrigues, e o vereador da cultura da Câmara Municipal de Santarém, Nuno Domingos.

