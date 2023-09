Homenagens em Tomar no Dia Nacional do Bombeiro Profissional

A 16ª edição do Dia Nacional do Bombeiro Profissional decorreu a 11 de Setembro, em Tomar. A iniciativa juntou cerca de 300 bombeiros de todo o território continental e também das ilhas da Madeira e dos Açores para homenagearem os bombeiros falecidos em serviço e no ataque terrorista às Torres Gémeas de Nova Iorque, em 2001, onde centenas de bombeiros faleceram nas operações de socorro.

A Associação Nacional de Bombeiros Portugueses distinguiu a presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, com o Colar de Mérito em reconhecimento pela valorização dos Bombeiros e Protecção Civil, assim como o empenho na segurança dos munícipes de Tomar.

A cerimónia contou com a presença de Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Protecção Civil, General Duarte da Costa, presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Humberto Morgado, Comandante dos Bombeiros Municipais de Tomar, André Fernandes, Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, assim como várias entidades e autarquias e comandantes de diversas corporações.

As entidades discursaram e valorizam o papel dos bombeiros na cidadania e protecção da comunidade onde reconheceram o compromisso e coragem dos bombeiros de todo o mundo, bem como a importância da profissionalização dos bombeiros.